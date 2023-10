Une faculté qui ferme ses portes et impose des cours à distance en raison du trafic de stupéfiants qui sévit à proximité. C’est le sort réservé aux 1.500 élèves et 170 enseignants de la faculté d’économie et de gestion, installée depuis 1991 sur le site Colbert, en plein centre-ville de Marseille. 20 Minutes fait le point sur cette décision qui a mis le feu aux poudres sur le Vieux-Port.

Que se passe-t-il à l’université d’Aix-Marseille ?

Dans une lettre adressée ce mercredi à la procureure de la République de Marseille, au maire de la ville et au préfet et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône, le président de l’université Aix-Marseille Eric Berton a annoncé, ce mardi, que « le doyen de la faculté d’économie et de gestion du site Colbert à Marseille a pris la décision de fermer l’accès à ce bâtiment aux étudiants et aux personnels, faute de pouvoir assurer leur sécurité ». Cette fermeture annoncée est envisagée dès ce vendredi soir. Les étudiants suivraient des cours en distanciel pendant au moins une semaine.

La raison ? Le trafic de drogue qui sévit à proximité, notamment sur la place devant la faculté qui abrite la « halle Puget ». « Ce problème est loin d’être nouveau et aucune solution pérenne n’y a jamais été apportée, regrette la CGT Ferc Sup de l’université d’Aix-Marseille dans un communiqué. Malheureusement, on se souvient encore des rixes, des agressions de personnels au sein même de l’université ou des jets de projectiles sur le bâtiment. »

Quelles sont les caractéristiques de ce point de deal ?

« J’alerte depuis plusieurs mois sur ce qui se passe à la ''halle Puget'', rapporte à 20 Minutes la maire de secteur Sophie Camard. La situation était objectivement très grave au début du moins de juin et en juillet. Le quartier était en proie à une intensification du deal, avec des consommateurs de drogue de plus en plus dure, et une peur de voir arriver des toxicos se balader en mode zombie. » De la cocaïne, du cannabis, mais aussi des médicaments seraient revendus près de la fac.

« La situation de la halle Puget se caractérise plutôt par des deals plutôt diffus, qui ne sont pas forcément aussi matérialisés que dans d’autres quartiers de Marseille », précise Yannis Bouzar, sous-préfet et directeur adjoint de la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Cependant, selon ce dernier, les policiers ont identifié un point de deal dans un hall d’immeuble à proximité immédiate de la faculté, avec l’utilisation d’un appartement au sein de cet immeuble par les trafiquants qui sert de base de repli. Sur la place, des flèches et même un tag sur une barrière métallique qui matérialisent le point de deal ont par ailleurs été dessinées. Et la situation se serait tendue au cours de l’été, quand les trafiquants ont tenté d’implanter un « drive ». « Mais ce trafic a été tué dans l’œuf », affirme le sous-préfet.

« On récupère la déstabilisation des quartiers Nord, croit savoir Sophie Camard. Il arrive dans le centre des trafiquants plus durs qui ont été affaiblis ailleurs avec la stratégie du pilonnage. En gros, là, ce sont les quartiers nord qui sont arrivés et qui font monter les choses. » Une analyse que ne partage par la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédérique Camilleri : « le deal va vers le consommateur et je crois que tout le monde est conscient du fait que, dans le centre-ville de Marseille, il y a des consommateurs de drogue. »

Pourquoi la faculté a-t-elle pris cette décision maintenant ?

Selon Eric Decreuse, doyen de la faculté d’économie et de gestion, cette décision intervient face à l’ampleur du trafic de drogue à proximité de l’université. Si Yannis Bouzar reconnaît une hausse des « nuisances » et un climat de « nervosité », le sous-préfet n’est pas de cet avis, et explique plutôt la situation comme la conséquence du « travail de harcèlement » des forces de l’ordre sur ce point de deal. Selon lui, 29 trafiquants de drogue ont été interpellés en un mois aux abords de la faculté.

Sans qu’il semble y avoir eu un élément déclencheur, cette décision de la faculté sonne surtout comme un coup de pression de la fac face à une situation latente. « On en arrive à une décision radicale quand le sentiment de mécontentement monte et que les choses n’évoluent pas assez vite », justifie Eric Decreuse. Cette décision de fermer la faculté a quelque peu agacé sur le Vieux-Port. « J’ai un sentiment de décalage, confie Sophie Camard. La police avait pris en compte la situation depuis quelques semaines. Semer la panique ne sert à rien. Je trouve ça un peu précipité et instrumentalisé politiquement. Vous savez, il y a des élections universitaires début novembre… »

Qu’a décidé police ?

A l’issue d’une réunion de crise ce mercredi, Frédérique Camilleri a proposé « de mettre des policiers sur un point fixe, statique, pour pouvoir rassurer le personnel et les étudiants qui doivent pouvoir venir, étudier et travailler en toute sérénité ». La préfète de police s’est par ailleurs engagée à « poursuivre le renforcement de la présence policière et du démantèlement de tous les points de deal et des points de consommation qui ont lieu autour de ce quartier ». Elle souhaite également « pouvoir travailler à un meilleur échange d’informations avec Aix-Marseille université pour que chaque point de crispation fasse l’objet d’un signalement immédiat au bon niveau. »

Qu’en pense la faculté ?

Se félicitant « d’une grande avancée sur ce dossier », Eric Berton s’est montré confiant à l’issue de la réunion de crise : « je vais les prévenir et je suis persuadé qu’avec ces évolutions-là, les collègues vont pouvoir évoluer dans leur réflexion très rapidement. Et je me fais peu de souci. Je suis persuadé que ça va bien se passer et que les étudiants vont pouvoir reprendre très rapidement les cours en présentiel. »

Est-ce un cas isolé ?

Un autre service public à quelques mètres du site Colbert est également fermé pour les mêmes raisons depuis ce lundi : la crèche des Carmes. Dans un communiqué de presse publié ce mercredi, la FSU 13 territoriale rapporte « de nombreuses scènes de violence, de trafics, de prostitution » aux abords de l’établissement. « Depuis que la porte du garage, réservé au personnel municipal, est cassée, celui-ci a été investi par plusieurs individus (dealers, toxicomanes, sans abris, etc. ) et est squatté jour et nuit. » Si bien que, « au vu de la situation, la ville de Marseille n’a pas eu d’autre choix de fermer la crèche ». Selon Marsactu, huit agents de la crèche sont en arrêt maladie. La mairie prévoit notamment la présence quotidienne d’un agent de sécurité. Cette crèche devrait rouvrir ce lundi.