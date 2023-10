Rarement quelques pierres ont fait couler tant d’encre et générer autant de crispation. Mais six années après la découverte de la carrière antique de la Corderie à la faveur de la construction d’un immeuble dans le 7e arrondissement de Marseille, un accord a enfin été trouvé entre l’Etat et les défenseurs du site, dont la mairie, qui s’opposaient à l’enfouissement total de ces vestiges.

Dans un communiqué de presse qui confirme une information de MadeInMarseille, la mairie de Marseille annonce un accord avec l’Etat sur « un projet de valorisation sur site, permettant de rendre accessibles aux Marseillaises et aux Marseillais les vestiges de la Corderie. »

Une partie préservée

Cet accord tient sur une partie des vestiges, précise le communiqué. « Au sein d’un site entièrement végétalisé (sans impact sur les vestiges enfouis), une parcelle d’environ 160 m² sera préservée, laissant à jour un jalon de la carrière antique, indique la mairie. Protégés par une ombrière de carrier, rappelant l’activité antique du site, les vestiges seront présentés au public au sein d’une scénographie muséale (matériel archéologique, moulages, fac-similés) retraçant l’historique et l’importance archéologique du site. »

Et de préciser : « cet espace de valorisation in situ sera ouvert au grand public pour les Journées européennes du patrimoine et pour les Journées européennes de l’archéologie, et accessible toute l’année pour les visites scolaires. » Les 635 m2 de vestiges du site de la carrière de la Corderie à Marseille avaient été classés monument historique en 2018, un an après leur découverte.