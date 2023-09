« A oui, deux ans quand même ? » Karima, 26 ans, n’était pas encore au courant de l’arrêt prochain du métro à Marseille, les soirs de semaine à partir de 21h30. Et pour cause, l’information a fuité mardi dans Marsactu, bousculant le plan com de la RTM. Devant la station Joliette, elle écarquille les yeux à l’écoute des réjouissances à venir : à partir du 6 novembre donc, les deux lignes de la seconde ville de France fermeront quatre soirs sur sept, sauf exceptions pour des matchs européens et autres grands événements au calendrier, et ce pour mener à bien les phases d’essai des nouvelles rames à venir et, à terme, de leur pilotage automatique. Puis : « De toute façon, le soir, je prends peu les transports en commun, il me faut le métro puis un bus pour rentrer chez moi, et vu la fréquence… »

Près du palais de justice, Andrea, écouteurs sur les oreilles, guette le 60 à l’arrêt du bus. « Cela fait dix minutes que j’attends », glisse-t-elle, avant de réagir : « Ce n’est pas normal d’arrêter comme ça le métro. Mais pour moi, cela ne changera rien. Même si j’ai la carte RTM, je ne peux pas l’utiliser souvent. J’habite à Vauban, c’est mal desservi. Le 60, il s’arrête à partir de 19 heures le soir. J’ai été obligée de prendre une voiture, même si après je ne trouve pas de place pour me garer chez moi le soir. »





Un chantier « très complexe »

Pour justifier le choix de trancher dans les horaires en soirée, Hervé Beccaria, directeur général de la RTM, rappelle que les rames accueillent à ces heures-là 1,4 % de la fréquentation. Soit 4.560 voyageurs, sur les 320.000 que compte sur une journée le métro à Marseille. « Les dispositions prises sont proportionnées et ainsi faites qu’elles sont le moins perturbantes pour les voyageurs », affirme-t-il en conférence de presse convoquée dare-dare ce mercredi. Autour de la table, Édouard Vagogne, qui dirige pour Alstom le projet marseillais, tente tant bien que mal de sortir d’un dossier très politique à Marseille, tant il oppose une fois de plus métropole et ville. Et très marseillais aussi, dans une ville où la fermeture tard le soir du métro est une conquête récente.

« Il n’y a rien d’anormal dans ce qui est en train de se faire à Marseille », assure-t-il, avant d’expliquer : « C’est une migration d’un système à un autre très complexe. On doit toutes les nuits se déconnecter de l’ancien réseau, basculer sur le nouveau, faire des essais et à la fin de la nuit restituer tous les anciens. Toutes ces opérations nécessitent beaucoup de temps. Le système, on ne peut pas le mettre en service du jour au lendemain, voilà la raison pour laquelle on doit travailler la nuit. » Une quarantaine de personnes travaillent sur le chantier, ce qui, selon lui, est « un dimensionnement normal ». Édouard Vagogne concède toutefois cette « particularité » de Marseille, où « c’est tout le réseau qui va être migré ». Quand Paris ou d’autres villes font ligne par ligne.

Catherine Pila, présidente de la RTM, assume de son côté « un choix politique » : « Non ce n’est pas l’idéal de fermer le métro, par contre c’est une exigence technique. Notre rôle, c’est de faire avancer le dossier. » « La question du déplacement ne se pose pas », continue-t-elle, des bus de remplacements gratuits étant mis en place pour remplacer le métro en soirée, sur les mêmes trajets, avec un passage toutes les dix minutes. « Nous agissons pour une meilleure mobilité sur le territoire, n’en déplaise à nos détracteurs », lance-t-elle à l’encontre de la majorité municipale. Ladite majorité qui ne décolère pas face à cet arrêt du métro, qu’elle affirme avoir appris par voie de presse.

« Dans d’autres villes, cela ne se passe pas du tout comme ça. »

« Le métro est depuis dix ans à Marseille jusqu’à minuit et demie, ce retour en arrière nous paraît anachronique, d’autant plus que cela va durer deux ans », dénonce Audrey Gatian, adjointe en charge des mobilités. « Dans d’autres villes, cela ne se passe pas du tout comme ça, on a des travaux séquencés, phasés, la RATP sait le faire, on doit pouvoir le faire sur deux lignes de métro à Marseille ! » A ses côtés, lors d’un point presse devant les travaux de la station Vieux-Port, Laurent Lhardit, élu à l’économie et au tourisme, s’inquiète de l’attractivité de la ville et appelle les acteurs économiques à se mobiliser. « Les bus de substitution, cela ne fonctionne pas, juge-t-il. Le métro, c’est l’épine dorsale d’un système de transport. Dans une ville où l’on reçoit chaque jour des porteurs de projets, comment expliquer que le métro va s’arrêter à 21h30 ? C’est inacceptable. »

Le sentiment est partagé par Mathieu, 34 ans, qui tient une sandwicherie dans le centre-ville. Elle n’est ouverte que le midi, mais il pense aux gens qui travaillent le soir : « Après le boulot, on est pressés de rentrer chez soi. Le bus, ce n’est pas pareil, c’est toujours plus long ». « Deux ans, c’est énorme », souffle aussi Mathilde, croisée en chemin d’aller chercher son fils à la crèche. « Je suis Marseillaise depuis quatre ans, raconte-t-elle, et les transports publics c’est pour moi un gros point d’énervement, et un gros point d’amélioration si Marseille veut garder de supers Marseillais qui ont envie de faire des choses. » Par contre, le bus pour remplacer le métro en soirée, elle trouve cela bien : « J’espère que du coup cela va donner des idées à la RTM de développer des bus le soir ! »