« C’est trop bien la musique… Ah mais c’est Jimmy Sax, c’est énorme ! » En attendant le passage de la « papamobile » à Marseille, c’est un peu deux salles, deux ambiances. Le Vélodrome se chauffe avant le début de la célébration eucharistique. Sur l’avenue du second Prado, c’est l’attente tranquille. Puis : « Il arrive ! » Les drapeaux et éventails distribués par la mairie s’agitent, les acclamations portent, les portables saisissent l’instant. « Il s’est tourné vers moi juste au moment où il passait », sourit Fabienne, 68 ans.

Le #PapeFrançois s’est offert un petit tour de stade, face à un tifo en son honneur et à 10 Minutes du début de la messe.

Retrouvez toutes les infos, le direct et nos papiers sur @20Minutes pic.twitter.com/GKCWyfvj5z — Alexandre Vella (@Vella_ale) September 23, 2023



« Ils pourront dire qu’ils étaient là »

« Cela fait quand même une drôle d’impression d’avoir vu le pape pour de vrai, continue Jean-Louis. J’ai plus vu que le tour de France quand il est passé par là ! » « Je pensais qu’on arriverait jamais à approcher », confie un peu plus loin Marc, rassuré tout de même par les trous qui se remplissent au dernier moment derrière les arrières de sécurité : « Ça va finalement ». Quelques minutes plus tôt, il s’inquiétait : « On n’est pas 100.000, quelques milliers à tout casser. » Peu importe pour Romain et Eden, venus avec leurs enfants de 12 et 7 ans : « On sait qu’ils s’en rappelleront toute leur vie. Ils pourront dire qu’ils étaient là. Après, niveau religion, ils feront ce qu’ils veulent. »

Au Vélodrome, l’ambiance monte. « C’est une messe qui va être incroyable, sourit Alexandrine. On est tous là réunis, tous les scouts de France, c’est quelque chose qui arrive qu’une fois dans la vie. » Le stade réserve un accueil tout marseillais avec un tifo surprise des supporteurs en l’honneur du pape. « A voir l’ambiance, je regrette trop de ne pas y être », souffle Véronique, 57 ans, venue en famille. Ce qui ne l’empêche pas de savourer l’instant : « J’ai la chair de poule, c’est exceptionnel. Une fois dans ma vie j’aurai vu le pape, incroyable ! »