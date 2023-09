Pape François à Marseille EN DIRECT : Emmanuel Macron a offert deux ouvrages au souverain pontife…

09h40 : Journée sous tension pour les forces de sécurité

Entre la Coupe du monde de rugby et les habituels matchs de Ligue 1, la journée promettait déjà d’être chargée pour les forces de police et de gendarmerie sur le plan sécuritaire. Une attention toute particulière est bien entendu portée au pape, entre la messe au Vélodrome devant 60.000 fidèles et le défilé sur le Prado, où sont attendues 100.000 personnes. Il faut y ajouter la Techno Parade et une nouvelle journée de manifestations contre les violences policières dans de nombreuses villes. Selon le renseignement territorial, 116 marches sont ainsi attendues, rassemblant 24.000 à 30.000 personnes. Au total, 30.000 policiers et gendarmes sont mobilisés partout en France aujourd’hui.