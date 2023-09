Pape François à Marseille EN DIRECT : SOS Méditerranée espère que « le message très fort » du Pape sur les migrants va être entendu...

10h35 : Marseille constitue un symbole « puissant et fort »

La visite du pape François à Marseille constitue un symbole « puissant et fort », estime le maire divers-gauche Benoît Payan, pour qui sa ville « correspond » au message d'ouverture aux autres porté par le chef de l'Eglise catholique. Alors quelle est l'importance de cette visite ? « C'est un événement historique, ça fait cinq siècles qu'on n'a pas eu de pape et pour nous Marseillais c'est un symbole puissant et fort. On a un pape qui est particulièrement courageux et qui dans les tourments du monde, dans les crises qu'on est en train de traverser, a un message universel et un message de paix qui dépasse bien évidemment les croyants, les chrétiens, les catholiques, un message qui s'adresse à tout le monde. », a répondu Benoît Payan à l'AFP.

Benoît Payan, le 4 juillet 2023 à Paris. - Alexis Jumeau/SIPA

« Et dans un monde qui ne sait plus très bien où il va, dans un monde où on voit bien qu'un repli est en train de s'opérer, je crois que ses mots, sa sagesse, son humilité, sa bienveillance et sa force sont les bienvenus. Marseille correspond à ce message, l'histoire de Marseille et des Marseillais correspond à ce message. Cette histoire est faite des tourments du monde, de gens qui ont fui la guerre, la misère. Et je crois que ce message là, à ce moment là, va être quelque chose de grand, de beau et de fort, pour Marseille mais pour le monde aussi », a ajouté le maire.