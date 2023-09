Alors que Paris tire ce vendredi un trait sur l’usage des trottinettes électriques, à Marseille, l’avenir de ces engins à deux roues était pour le moins compromis. En février dernier, la mairie de Marseille avait réuni en urgence les trois opérateurs qui se partagent le marché, mécontente de la situation actuelle qualifiée par certains élus de « Far-West », au point de menacer de mettre fin à ce service.

La convention qui lie en effet les opérateurs à la mairie de Marseille a été écrite par les équipes du précédent maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, et prend fin le mois prochain. Interrogée par 20 Minutes, la nouvelle adjointe aux mobilités auprès du maire de Marseille Audrey Gatian donne finalement un peu d’air aux trottinettes, et n’envisage plus de « tout arrêter », comme elle le disait il y a quelques mois.

Réduire le nombre de trottinettes

« Les trottinettes ne sont plus du tout en sursis mais je pense qu’il faut rebattre les cartes », précise Audrey Gatian. Et de confier : « nous avions très peur de l’été 2023 mais ça s’est finalement bien passé. Il a des évolutions notables sur le stationnement, ce qui montre qu’on peut faire bouger les choses ».

Parmi les changements en vue, l’élue envisage notamment de réduire le nombre de trottinettes disponibles, afin d’augmenter le taux de rotation. « On constate qu’en moyenne, à Marseille, une trottinette est utilisée trois fois par jour. C’est un chiffre qui n’est pas ridicule mais qui pourrait être réduit pour réduire l’encombrement. Nous réfléchissons aussi à réduire le nombre d’opérateurs. » Actuellement, trois opérateurs ont l’autorisation de mettre chacun sur le marché 1.500 trottinettes électriques.