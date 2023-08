Depuis quinze jours, les rangs de la police, à Marseille et au-delà, sont clairsemés. La faute à un mouvement de colère qui a saisi les forces de l’ordre après le placement en détention d’un de leurs collègues dans l’affaire Hedi. Ce jeune homme a été grièvement blessé en marge des émeutes, victime d’un tir de LBD et roués de coups par plusieurs policiers dans le centre-ville de la cité. Quatre membres de la brigade anticriminalité (Bac) ont été mis en examen dans ce dossier, et l’un d’entre eux a été placé en détention provisoire. En signe de protestation, une vague d’arrêts maladie a déferlé sur la police marseillaise, et au-delà.

Parmi ces policiers, certains avaient coché la date du 3 août dans leur calendrier, afin de connaître l’issue d’une audience très commentée. Le policier placé en détention provisoire, et auteur d’un tir de LBD sur Hedi, demandait sa remise en liberté. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté ce jeudi cette demande, de peur que le policier une fois libre ne se concerte avec ses collègues mis en examen sur la version à donner aux enquêteurs.

Retour à la normale demandé

Au lendemain de cette décision, après avoir dans un premier temps soutenu ce policier en détention, Frédéric Veaux a changé de ton. L’heure est au rappel à l’ordre des troupes, au retour à la normale au nom de la continuité du service public. Dans une note interne, le directeur général de la police nationale demande que les arrêts maladie soient désormais rejetés et des retenues sur salaires prononcées.

« Il y avait tout doucement par endroits une reprise du travail », constate Bruno Bartocetti, secrétaire national Unité SGP Police chargé de la zone Sud. Mais ce retour au travail ne se fait pas de bon cœur, avec des policiers qui auraient été pour certains surpris par la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. « J’ai beaucoup discuté hier avec les collègues, affirme un policier sous couvert d’anonymat. Et il y aura un avant et un après l’affaire Hedi pour les policiers. Ils disent : « Attendez les prochaines émeutes, vous verrez, beaucoup moins de personnes prendront des risques ! Ils auront la police qu’ils méritent. » On va faire face à un véritable problème de collègues qui ont peur au niveau administratif. Il va y avoir une vague de demandes de mutations vers des postes moins exposés. »

« Une réflexion de fond »

« La police va mal et connaît un malaise profond, abonde Rudy Manna, porte-parole du syndicat Alliance. Aujourd’hui, on est en train de tuer ce métier parce qu’il y a trop de difficultés. Le métier de flic n’a plus de sens aujourd’hui. On nous demande d’interpeller des mecs extrêmement violents. Si vous croyez qu’on va réussir à les interpeller avec des fraises Tagada, vous vous trompez ! Je pense qu’il y aura encore plus de démissions cette année. »

Et d’appeler désormais à une « véritable réflexion de fond. » Dès le rendu de la décision, Alliance et Unsa Police s’étaient inquiétés dans un communiqué de presse commun de « l’insécurité juridique » pesant sur les policiers. De son côté, le numéro un d’Unité SGP Police FO appelle à un débat sur le traitement judiciaire des policiers, rappelant qu’un autre a été placé en détention provisoire dans le cadre de la mort du jeune Nahel à Nanterre.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui a reçu les syndicats de police la semaine dernière pour tenter de désamorcer la colère, a demandé à l’Inspection générale de l’administration (IGA) de lui remettre des propositions sur la « protection fonctionnelle » des policiers. Il s’agit d’une assistance juridique et de la prise en frais d’avocat dans les cas de mise en cause dans le cadre de leurs fonctions.