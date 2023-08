Il dormira encore en prison. Ce jeudi, conformément aux réquisitions de l’avocat général, la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône a ordonné le maintien en détention du policier marseillais de la brigade anticriminalité (BAC) mis en examen dans l’enquête sur l’affaire Hedi. Plus tôt dans la journée, ce Marseillais de 35 ans avait reconnu pour la première fois avoir tiré à une seule reprise selon lui sur ce jeune serveur grièvement blessé en marge des émeutes dans le centre-ville de la cité phocéenne, dans la nuit du 1er au 2 juillet.

Le policier avait fait appel de ce placement en détention provisoire, très commenté et critiqué, notamment par le directeur général de la police nationale Frédéric Veaux. En guise de protestation, une vague d’arrêts maladie avait déferlé sur la police marseillaise et au-delà.

Un risque de « concertation » avec les autres policiers mis en examen

Dans son délibéré, le président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui estime que « l’usage de la force n’apparaît pas légitime » a justifié sa décision par un souci de « prévenir toute concertation entre lui et ses co mis en examen ». Trois autres policiers sont en effet inquiétés dans ce dossier. Le président de la cour d’appel a également insisté sur la nécessité « poursuivre des investigations à l’abri de tout risque de pression sur les témoins et interférences avec le travail des enquêteurs. »

Le président a eu en effet des mots particulièrement durs sur les différentes versions livrées par ce policier. « Les déclarations de l’intéressé devant la cour selon lesquelles sil a bien effectué le tir de LBD mettent en évidence voire renforcent les incohérences de ses déclarations initiales avec les éléments du dossier, tant devant les enquêteurs que devant les juges d’instruction qui pourtant l’ont longtemps entendu, estime le président. Ces dénégations fallacieuses de la part d’un fonctionnaire de police jettent le discrédit sur l’ensemble de ses propos. »