Face aux nombreux refus d’accès essuyés, les Marseillais du 13e arrondissement ont fini par le comprendre : l’été, ils sont persona non grata dans les piscines des communes d’Allauch et Plan-de-Cuques (Bouches-du-Rhône). Le bassin non couvert de Plan-de-Cuques n’ouvre que du 8 juin au 17 septembre. Avant la période de vacances scolaires, les créneaux sont presque exclusivement réservés aux écoles. Après, l’accès est strictement réservé aux Plan-de-Cuquois, sauf dérogation.

« Notre jauge est limitée à 250 personnes, pour 12.000 habitants, c’est logique de leur accorder la priorité, justifie le maire LR Laurent Simon auprès de nos confrères de La Provence. Mais nous accordons quelque 150 dérogations parmi les 500 qui en font la demande chaque année, en nous appuyant sur aucun critère particulier, qu’il s’agisse d’adresse, de profil ou d’âge. »

Lorsque les beaux jours arrivent seuls les habitants y ont accès

Inutile de se précipiter pour demander une carte auprès du CCAS de la commune, la période dédiée pour ce faire n’est ouverte que trois semaines entre mai et mi-juin. Les non-résidents à Plan-de-Cuques bénéficiant de cette dérogation valable uniquement pour la saison paient 6,60 euros l’entrée (contre quatre euros pour les autres) et 5,40 euros (contre 3,40 euros) pour les enfants de 6 à 16 ans.

Du côté d’Allauch, un seul et même tarif pour tout le monde, Allaudiens ou non : 3,50 euros pour les adultes et deux euros pour les enfants.

Cependant, la carte délivrée aux non-Aullaudiens n’est valable que du 1er octobre au 31 mai. Lorsque les beaux jours arrivent et que la piscine extérieure ouvre, seuls les habitants y ont accès sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Se rafraîchir à Gardanne

« On atteint notre capacité maximale d’accueil de 250 personnes sur les deux bassins réunis, explique le maire LR Lionel de Cala. Cet équipement municipal est réservé toute l’année aux scolaires, associations et clubs. Les créneaux supplémentaires ouverts en été pour la population font que la piscine est occupée quasi à 100 %. Il est normal, compte tenu du coût que son entretien fait peser sur le budget municipal, qu’elle profite avant tout aux Allaudiens. »

Mais que les Marseillais se rassurent : toutes les villes voisines ne leur ferment pas la porte au nez. Certaines piscines accueillent volontiers les minots des centres aérés de la cité phocéenne. Et pour les plus petits qui ont du mal à trouver une piscine avec un bassin qui leur est adapté, certains centres aérés de Marseille n’hésitent pas à les faire voyager en train pour leur permettre de se rafraîchir dans la piscine de Gardanne.