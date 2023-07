A Marseille, une appli anti-harcèlement sécurise les plages tout l'été

La ville de Marseille a lancé ce mardi une application gratuite baptisée « Safer plage », permettant à toute personne - et notamment les femmes - de dénoncer les violences sexistes et sexuelles dont elles seraient victimes ou témoins sur certaines plages durant l’été. Une fois l’alerte donnée, une équipe de médiateurs spécialisés est dépêchée sur place. Ce dispositif est présenté comme inédit en France par la mairie de gauche. « Plus d'une femme sur trois de 18 à 34 ans a déjà été victime de harcèlement sur la plage. Plus de la moitié des répondantes affirment avoir peur de s'y rendre toute seule : l'idée est de déplacer la honte sur le harceleur », a expliqué Nathalie Tessier, conseillère municipale à la ville de Marseille déléguée aux Droits des femmes.

L’application avait déjà été testée l’an dernier mais sur une seule plage de la ville. Cette année, le dispositif est étendu à quatre plages et ce, jusqu’au 31 août.

Des associations féministes à l'action

Près de 15 médiateurs ont été formés pour intervenir en cas d’alerte. Ils seront reconnaissables à leurs maillots blanc signé « Médiation - Safer Plage » et opéreront en binômes : pendant que l’un localisera la victime et la mettre en lieu sûr si besoin, l’autre échangera avec la personne soupçonnée de harcèlement.

L’objectif est avant tout de sensibiliser et de prévenir, et surtout d’avoir le moins de signalements possible, a confié Emilie Touchot, conseillère à l’Egalité homme-femme à la ville. Des associations féministes sensibiliseront elles aussi le public sur le harcèlement aux abords des plages et ce, en complément de l’application.