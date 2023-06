L’inspection du travail a ordonné une « fermeture administrative temporaire » d’une partie du site de l’aciérie ArcelorMittal de Fos-sur-Mer, près de Marseille, a annoncé dimanche la direction du site. Cette fermeture a été décidée en raison de niveaux d’exposition trop élevés des salariés à des produits toxiques et poussières, ainsi que de mesures de protection « insuffisantes », selon le quotidien La Provence, qui indique s’être procuré la décision de l’inspection du travail.

Cette décision concerne uniquement le département de l’aciérie, où est fondu l’acier, a précisé l’entreprise dans un communiqué. Mais l’aciérie, qui emploie environ 450 salariés, étant au cœur de l’activité de l’usine, sa fermeture entraînerait « par conséquent celle de l’ensemble du site », un immense complexe de 1.600 hectares avec 2.500 emplois directs et 1.500 employés sous-traitants, selon la direction du site.

Une décision « infondée et disproportionnée »

Assurant que « la santé et la sécurité au travail sont la priorité principale de l’entreprise », ArcelorMittal assure avoir « établi et mis en œuvre un plan d’actions avec toutes les parties pour réduire l’exposition du personnel ». « Ces dernières semaines, un dialogue soutenu avec l’inspection du travail et les élus du personnel a permis d’enrichir ce plan d’actions qui a été inscrit à l’agenda et soumis à consultation du CSE (comité social et économique) extraordinaire » vendredi, où il a « recueilli l’avis favorable du CSE ainsi que du médecin du travail », poursuit le communiqué d’ArcelorMittal.









« En conséquence, nous estimons que la décision de suspendre l’activité de l’aciérie et par conséquent celle de l’ensemble du site est infondée et disproportionnée. Nous étudions en ce moment toutes les possibilités de recours, » poursuit l’entreprise. « En parallèle nous démarrons dès aujourd’hui la préparation de la mise à l’arrêt de l’aciérie et des installations du site, dans les meilleures conditions de sécurité et d’environnement possibles, » conclut le texte.

Plaintes judiciaires pour pollution

L’usine provençale du deuxième sidérurgiste mondial peut produire quatre millions de tonnes d’acier par an et est classée parmi les sites industriels français générant le plus de gaz à effet de serre et de polluants, même si le sidérurgiste y a entamé d’importants travaux de modernisation. Le site a fait l’objet de plusieurs mises en demeure préfectorales ainsi que de plaintes judiciaires pour pollution, de riverains et d’ONG, dont certaines ont été rejetées et d’autres sont toujours en cours.