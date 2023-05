Pro et anti-Erdogan en sont venus aux mains à Marseille. Plusieurs rixes ont éclaté lundi après-midi entre partisans et opposants au président turc Recep Tayyip Erdogan, autour d’un bureau de vote ouvert aux ressortissants turcs pour les élections présidentielle et législatives. Ces rixes ont fait au moins quatre blessés, d’après une source policière. Les forces de l’ordre ont dû intervenir à deux reprises pour séparer ces électeurs turcs appelés à se rendre aux urnes deux semaines avant l’ouverture de ces deux scrutins fixés au 14 mai en Turquie.

Une première rixe s’était déclarée vers 14h30 autour de ce bureau de vote situé dans les quartiers sud de Marseille, proche du parc Chanot (8e arrondissement), lors de laquelle quatre personnes ont été blessées, avant d’être transportées à l’hôpital de la Timone. Les policiers avaient dû faire usage de gaz lacrymogène pour séparer les deux groupes. D’autres affrontements ont ensuite eu lieu en fin de journée, malgré la présence des forces de l’ordre, et deux personnes ont été interpellées, a précisé la préfecture de police à l’AFP.

Une présidentielle serrée

A 69 ans, M. Erdogan est candidat à sa propre réélection lors du scrutin présidentiel du 14 mai, mais il devra affronter pour la première fois une opposition unie après 20 ans de pouvoir. Face à lui, trois prétendants, dont son principal adversaire, Kemal Kiliçdaroglu, 74 ans, candidat d’une alliance de six partis d’opposition allant de la droite nationaliste à la gauche démocrate, dominée par le CHP (social-démocrate) fondé par le père de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk.

Les sondages prédisent une présidentielle serrée, que les deux camps affirment pouvoir remporter au premier tour. Un éventuel deuxième tour serait organisé le 28 mai.