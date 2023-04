Peines de prison pour une escroquerie à l’huile d’olive AOP

Les olives venaient d’Espagne. Deux hommes ont été condamnés à des peines de prison pour tromperie sur la provenance d’olives vendues à des moulins de la région d’appellation contrôlée des Baux-de-Provence, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.

Un des prévenus a été condamné à deux ans d’emprisonnement dont six mois ferme et le second à 18 mois avec sursis, peines assorties pour tous les deux d’une interdiction d’exercer toute activité commerciale ou industrielle pendant cinq ans, a indiqué le parquet de Tarascon (Bouches-du-Rhône) dans un communiqué.

320.000 euros de bénéfices

Les deux prévenus étaient poursuivis pour avoir vendu à plusieurs moulins oléicoles un total de 160 tonnes d’olives, prétendument récoltées dans la zone d’AOP Baux-de-Provence, mais provenant en fait d’Espagne. Une fraude qui leur avait rapporté au total quelque 320.000 euros.

La tromperie avait été découverte à l’occasion d’un contrôle administratif dans un moulin en 2015. L’enquête avait ensuite permis de saisir des factures prouvant l’origine frauduleuse des fruits, revendus bien au dessus de leur réelle valeur.

Un des deux hommes s’était par ailleurs livré à une autre fraude, bien moins importante en volume, embouteillant et revendant sous des étiquettes Baux-de-Provence quelques centaines de bouteilles d’huile d’olive quelconque achetées en supermarché.