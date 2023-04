Effondrement d'un immeuble à Marseille EN DIRECT : Entre 4 et 10 personnes seraient sous les décombres, selon Gérald Darmanin...

10h35 : « Note cauchemar se répète », la réaction de Jean-Claude Gaudin

L’ancien maire de Marseille a réagi au drame. « Le cœur de Marseille est frappé à nouveau par l’horreur et notre cauchemar se répète. En cet instant, toutes mes pensées vont d’abord aux habitants des immeubles frappés par ces effondrements, mais aussi à tous les riverains de la rue Tivoli et de leur quartier. Avec ma profonde émotion, je tiens à exprimer toute ma solidarité au maire de Marseille, aux équipes de notre Bataillon de marins-pompiers dont je sais la compétence et le courage immenses, et à tous les sauveteurs qui interviennent au service des victimes de ce drame en ce dimanche de Pâques », écrit-il.