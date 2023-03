Que l’on soit né à Marseille, comme Michelle, ou que l'on y soit venu pour y passer ses vieux, jours, comme Marie, cette plainte à des airs de combat d’une vie. Vingt-cinq particuliers, qui s’estiment victimes de la pollution de l’air engendrée par le trafic portuaire, ont attaqué collectivement en justice. La plainte, contre X, vise les infractions de « mise en danger de la vie d’autrui » et « blessures involontaires », ont expliqué leurs trois avocats, Isabelle Vergnoux, Aurélien Leroux et Nicolas Chambardon. Ils sont soutenus par deux associations (Alternatiba et Cap au Nord) qui portent, avec ces mêmes avocats, une seconde plainte sur le volet environnemental.

« J’ai des problèmes cardiovasculaires, et on sait que les particules fines peuvent les provoquer. Aujourd’hui, je m’inquiète pour ma santé. Dans mon entourage, trois personnes, saines et sportives, sont décédées de cancer des voies respiratoires », témoigne Michelle. Depuis la terrasse de sa bastide faisant face au pôle croisière, ses capteurs citoyens enregistrent des dépôts de suie et des taux de polluants atmosphériques plus de trois fois supérieurs aux recommandations de l’organisation mondiale de la santé (OMS).

La difficulté pénale de « l’effet cocktail »

« Nous avons un procureur volontaire sur le sujet », assure, pour sa part, Isabelle Vergnoux. Elle espère que les nouvelles infractions créées par la loi « Climat et résilience », notamment celle de « mise en danger de l’environnement » et « d’écocide » trouveront un écho dans cette plainte. Des qualifications pour lesquelles il n’existe pas encore de jurisprudence. « C’est à nous, aussi, avocats de faire avancer le droit », rappelle Isabelle Vergnoux.

Côté santé publique, si les liens entre qualité de l’air et maladie respiratoires ne sont plus à prouver, l’action au pénal est « compliquée par l’effet cocktail », avance Aurélien Leroux. Entre le port et la circulation routière, les sources de pollution atmosphériques sont multiples et il n’existe pas d’étude épidémiologique sur la zone du port de Marseille, quoique l’université d’Aix-Marseille soit en train d’en conduire une, se réjouit l’avocat. « On espère que le parquet va ouvrir une enquête, qu’il aille voir, mène ses investigations, poursuive et constate s’il y a des infractions », ajoute Nicolas Chambardon.





Cette action au pénal, une première après celles en tribunal administratif, marque un parcours de lutte vieux de trente ans mené, notamment, par l’association marseillaise Cap au Nord. « On a manifesté, fait des pétitions, maintenant il faut passer au niveau supérieur, résume Marie Prost-Coletta, la présidente de l’association. Et si cela doit prendre trente de plus, nous y sommes prêts. »

De leur côté les autorités portuaires, avec le soutien de la mairie de Marseille et de la Région se sont lancées dans un plan d’électrification des navires à quai. En 2025, l’instauration effective d’une zone d’émission contrôlée en Méditerranée imposera une réduction du soufre dans le carburant des navires.