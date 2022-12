« Demain [jeudi], si tout se passe bien, nous allons assister à un vrai bouleversement », a réagi auprès de l’AFP le maire de Marseille, Benoît Payan, à la tête d’une union de la gauche. Mais de quoi parle l’édile ?

Ce mercredi, la ville de Marseille et la métropole Aix-Marseille Provence, dont les relations ont longtemps été à couteaux tirés, ont annoncé un accord sur la gestion de la voirie et de la propreté dans la deuxième ville de France, qui devrait aussi obtenir davantage de fonds de solidarité. Ces changements feront l’objet de plusieurs rapports votés jeudi lors d’un conseil métropolitain. Et c’est le « vrai bouleversement » dont parle Benoît Payan.

Ces mesures découlent de la réforme de la gouvernance de la métropole Aix-Marseille – la plus étendue de France après le Grand Paris – voulue par le président Emmanuel Macron dans le cadre du plan « Marseille en grand ». Transfert de compétences

Cette réforme permet notamment de clarifier le transfert de compétences de la métropole vers les 92 communes qui la composent, dont Marseille où vit plus de la moitié du 1,86 million d'habitants de cette agglomération.









« Cette ville, qui est la ville centre, qui fait à elle seule la moitié de cette métropole, va prendre la place qui doit être la sienne », a-t-il ajouté, saluant la convention inédite signée avec la présidente LR de la métropole, Martine Vassal. Les deux collectivités s’étaient longtemps opposées, notamment lors de grèves des éboueurs. « Nous allons récupérer la gouvernance sur des compétences qui sont des compétences du quotidien, que tous les maires ont besoin d’exercer : la propreté, la voirie, l’entretien », a-t-il précisé.