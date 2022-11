Christophe Castaner nommé au conseil de surveillance du port de Marseille

C’est officiel. Dans un arrêté pris le 8 novembre et publié ce mardi, l’ancien ministre de l’Intérieur d’Edouard Philippe et député des Alpes-de-Haute-Provence Christophe Castaner a été nommé membre du conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille. Deux autres personnes sont nommées à ces côtés, et pas des moindres : l’ancien PDG d’Orange Stéphane Richard et l’actuelle présidente du directoire de la Compagnie nationale du Rhône Laurence Borie Bancel.









L’ancien ministre souhaiterait prendre la tête de ce conseil de surveillance, qui choisit son président parmi les membres nommés par le gouvernement lors du prochain conseil de surveillance du port prévu le 25 novembre.