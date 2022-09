Le constat est sévère et les mots durs. Dans un rapport présenté ce vendredi en conseil municipal, la chambre régionale des comptes étrille la gestion des musées municipaux marseillais, dénonçant pêle-mêle des musées sans stratégie, des services publics « insuffisants » avec une fréquentation faible et des coûts opaques.

Le rapport, daté de décembre 2021, a tardé à être dévoilé en raison de la longue période de réserve électorale début 2022. Révélé dans son intégralité avant le conseil de vendredi par le média d’investigation local Marsactu, ce rapport accablant épluche la situation des onze musées municipaux de la période « 2012 et suivants » et concerne donc essentiellement la précédente majorité de Jean-Claude Gaudin (LR), resté aux commandes de la deuxième ville de France entre 1995 et 2020.

« Le chemin à parcourir est encore long »

« Si des initiatives et des chantiers ont été lancés depuis quelques années, (…) le chemin à parcourir est encore long pour mettre en œuvre les réformes indispensables à un meilleur service rendu aux usagers », résume la cour régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les multiples rénovations n’ont pas permis d'« en faire des établissements modernes » : ils ne proposent pas d’audioguides et la médiation écrite n’existe pas en anglais. La fréquentation « reste faible », notamment pour les collections permanentes dont les visites sont devenues gratuites sous la nouvelle majorité de gauche du Printemps marseillais.









Un niveau d’absentéisme très élevé

Du côté des coûts de chaque établissement, ils « ne sont pas identifiables, ce qui empêche toute action de contrôle de gestion ». Des réductions de coûts sont « possibles », selon la chambre, comme sur la vente d’ouvrages liés aux expositions qui sont restés invendus à plus de 90 %, avec plus de 100.000 ouvrages et catalogues invendus stockés.

Enfin, la cour estime que l’administration dédiée au musée est « au service des agents davantage que des publics » et relève notamment un « niveau d’absentéisme très élevé ». A l’été 2021, en pleine période de réouverture des lieux culturels post-Covid, des fermetures chroniques avaient, par exemple, perturbé la reprise dans les musées marseillais.

La cour régionale des comptes recommande donc de « définir des objectifs clairs pour les musées, assortis de moyens, de calendriers de mise en œuvre et d’indicateurs d’évaluation ». Dans un courrier de réponse daté du 9 février 2022, le maire Benoît Payan reconnaît des « difficultés importantes en matière de stratégie, pilotage, gestion des ressources humaines » et promet que « la ville cherche et cherchera à améliorer le service public ».