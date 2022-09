Des perturbations sur le réseau de transport marseillais sont attendues ce vendredi en raison d’un appel à la grève de la CGT et de FO contre le manque d’effectifs, a averti la régie des transports métropolitains (RTM) jeudi.

La RTM a annoncé sur son site que des « perturbations sont à prévoir » sur l’ensemble du réseau de la deuxième ville de France, précisant que les bus et tramways seront particulièrement touchés.

Un bus sur trois

Le matin aux heures de pointe, un bus sur trois seulement devrait circuler sur plusieurs lignes et certaines seront fermées. Le passage d’un métro toutes les cinq minutes sera assuré sur les deux seules lignes qui traversent la métropole.

Les syndicats CGT RTM et FO RTM ont lancé l’appel à la grève il y a une semaine pour dénoncer le « manque d’effectifs » et les « conditions de travail générales fortement dégradées », selon eux. Ils revendiquent une « augmentation des titularisations et la réduction des périodes de CDD ». La RTM emploie 3.600 salariés et utilise 36 rames de métro, 32 rames de tramway et 611 autobus circulant sur l’ensemble de l’agglomération marseillaise.