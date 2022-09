« Ils ont voulu l’attaquer, l’étrangler. Il est mort parce qu’il n’avait pas de ticket. Alors que ce n’est pas si grave, non ? C’est écrit noir sur blanc sur le rapport de l’autopsie que j’ai à la maison. Asphyxie mécanique. » Un an après, la douleur de Khadjia est toujours aussi vive, et ses questions toujours aussi nombreuses. Il y a un an, le 22 septembre 2021, son frère handicapé Saïd M’Hadi, décédait à l’âge de 37 ans après un contrôle de billet à la station Joliette, à Marseille, par six contrôleurs. Dans un communiqué publié au lendemain des faits, le parquet de la cité phocéenne expliquait que la victime « tentait de se soustraire au contrôle » quand elle a été « amenée au sol et maîtrisée par les agents de la RTM ».

Une enquête avait été ouverte par le parquet au lendemain des faits pour « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner », envers cet homme « avec un âge mental d’un enfant de 7 ans », selon une source proche de l’enquête. « Mon frère ne savait pas compter, rappelle la sœur de la victime. Il ne savait pas lire. »

Hors champ des caméras

Un an après les faits, aucune garde à vue ni mise en examen n’a été prononcée dans ce dossier, et la commission rogatoire est toujours en cours. Une source bien informée indique qu’une audition du médecin qui suivait la victime va avoir lieu prochainement. « L’information judiciaire se poursuit sur la base des expertises sollicitées par le juge d’instruction, confirme le parquet de Marseille. Plusieurs rapports d’expertise ont déjà été retournés au juge d’instruction. »

A l’époque des faits, des sources proches de l’enquête laissaient entendre que des images de caméras de vidéosurveillance devaient fournir des explications supplémentaires avant d’éventuelles mises en examen… mais en vain. Selon les informations de 20 Minutes, si l’on peut voir dans un premier temps sur les images de vidéosurveillance le début de la scène, à savoir la rencontre entre le groupe de contrôleurs et Saïd M’Hadi, la scène suivante, qui aboutit à la mort du passager, se fait hors du champ de vision de toute caméra. « Sur les images qu’on a, on voit bien les agents, confirme Khadija. Et quand mon frère les voit, il fait demi-tour, tranquillement, pas en sautant de partout. C’est eux qui vont vers lui pour le rattraper. Et sur le rapport d’autopsie, on a retrouvé de l’urine sur mon frère, comme s’il s’était uriné dessus. Ce n’est pas un accident. C’est grave. »

Entendus sous le régime de l’audition libre, les agents de la RTM indiquent avoir été victimes de violences de la part du trentenaire. Placés en congés en raison d’un « traumatisme », selon des déclarations de l’époque de la présidente de la RTM à 20 Minutes, ils ont depuis réintégré leur service selon La Provence. « A ce jour, les agents de la RTM ont repris une vie normale, soupire Khadija. Je trouve ça très choquant. Ils n’ont eu aucune punition. Et la RTM nous a présenté aucunes condoléances. C’est comme si on n’existait pas. » Contactée, la RTM indique ne pas souhaiter commenter une affaire en cours.