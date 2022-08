L’été n’est pas fini et les incendies en série non plus. Ce lundi, peu avant 16 heures, un feu de forêt s’est déclaré sur la commune d’Aureille dans le massif des Alpilles.

#RenfortFeuxdeForêt



À la demande des @Pompiers_13 pour lutter contre le feu qui sévit à #Aureilles les #marinspompiers engagent un groupe d'intervention feu de forêt et un groupe urbain.



🚒 8 engins

👨🏻‍🚒 28 marins-pompiers



⚠️ Laissez passer les secours https://t.co/a68W59H0Wz — Marins-Pompiers de Marseille (@MarinsPompiers) August 22, 2022



Plus d’une centaine de pompiers et deux avions bombardiers d’eau sont mobilisés pour lutter contre ce départ de feu virulent, attisé par un mistral soutenu. Dans un post sur les réseaux sociaux, les pompiers incitent la population à ne pas surcharger leur ligne téléphonique à la vue de la fumée. Les marins pompiers de Marseille ont été appelés en renfort pour maîtriser les flammes.