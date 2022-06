La fête de la musique va faire ce mardi son grand retour à La Plaine, où elle avait été interdite l’an passé, mais aussi partout en ville. Comme chaque 21 juin ou presque depuis quarante ans, place en ce jour de l’été aux musiciens amateurs et aux styles variés. Si la ville de Marseille n’organise pas pour l’occasion une scène particulière, plusieurs événements sont proposés dans les équipements municipaux, comme à l’Alcazar (concert jazz à 18h30) et au musée d’histoire de Marseille (musique romantique à 19 heures). Tous les concerts que nous avons sélectionnés ci-dessous sont gratuits.

Deep So Man à la Citadelle de Marseille.

Dès 11 heures, on se met en jambes dans le superbe site du fort d‘Entrecasteaux, avec cette fanfare à la croisée du funk, du ska et du jazz. Dans la foulée, une autre proposition du festival jazz des Cinq continents : l’exploration de l’œuvre immense de Mile Davis par le jazzman Nicolas Folmer qui s’est entouré d’un quintet de haut niveau.

Sur réservation (www.lacitadelledemarseille.org).

Soirée Freestyle Cup plage Borély

Pour la fête de la musique, Fun Radio Live prend ses quartiers à la Freestyle Cup pour une soirée qui verra défiler le duo de DJ néerlandais Lucas & Steve, mais aussi Topic, LUM ! X, Europa (Jax Jones et Martin Solveig) et The Avener.

Dès 19 heures plage Borély.

Chœurs de femmes de l’Océan Indien

La 18e édition du festival Africa Fête ouvre avec la fête de la musique. Et pour cette première soirée, c’est un beau plateau émergent exclusivement féminin qui est proposé. La chorale « ker Maloya » nous emmène en plein cœur de la Réunion, à la découverte du chant maloya qui célèbre au départ les ancêtres, et s’est métissé de nouvelles sonorités en se transmettant de génération en génération. C’est une musique vivante, populaire et festive.

A 20 heures, chez Archipels, au 39 Rue Vacon (1er).

Les Divas de la Fabulerie

A deux pas de la Canebière vous attend à la Fabulerie une soirée 100 % féminine et hispano-latine, pour un Marseille latina. Au menu : initiation corporelle et rythmique aux différentes danses afro caribéennes, puis à partir de 21 heures DJ set des Divas Del Perreo, un collectif de DJ’s féminin de musiques dansantes latinos, afro caribéennes et urbaines. Le tout accompagné des spécialités colombiennes préparées par La Valluna, qui seront aussi présents à la Plaine aux côtés du groupe de cumbia La Singular Tropique, pour un cocktail musical qui se veut "très épicé et caliente" (à partir de 19 heures).

A 18h30, au 10 boulevard Garibaldi (1er).

Mezzotono à l’Institut culturel italien

Les Italiens de Marseille connaissent bien le chemin de l’institut culturel, qui a l’habitude de belles soirées pour la fête de la musique. Cette année, ce groupe vocal des Pouilles est au programme, qui mélange humour et musique a cappella. De leurs cinq voix, ils couvrent différents styles musicaux.

A 21 heures, au 6 rue Fernand Pauriol (5e).

Et aussi….

Le Red Lion (DJ set à partir de 18 heures, et groupes live à partir de 19 heures), la Dame du Mont (à partir de 19 heures, et avec la cuisine afghane de Chez Romain et Marion), tapas, cocktails et DJ Kheops au vallon des Auffes (à partir de 18 heures), ou encore Techno Madrague au port de la Madrague (à partir de 18 heures).