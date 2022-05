Marseille a, entre autres, une réputation de ville sale et ce n’est pas toujours volé. Jean-Yves Sayag, conseiller métropolitaine en charge de la lutte contre les dépôts sauvages, en sait quelque chose. Il est l’un de ceux qui, dès 2018, a alerté sur la prolifération de dépôts sauvages réalisés en ville par des entrepreneurs sans scrupule.

« C’est en réalité quelque chose qui a toujours existé, je l’ai simplement rendu un peu plus visible », explique celui qui est entré en politique après sa médiatisation et un coup de gueule filmé sur un terrain du quartier Capitaine-Gèze jonché de carcasses de voitures et de caravanes. « Ça a buzzé et rapidement après, les services étaient venus tout benner. »

Fermeture des « gros points noirs » mais ouverture de « mini-décharges sauvages »

La lutte contre les dépôts sauvage, il en a fait le combat de sa vie et n’a de cesse, entre la tenue de sons snack et son activité politique, de les traquer. Un peu comme Don Quichotte affronte les moulins à vent. « On arrive à fermer les gros points noirs, comme le cimetière des Trois Lucs, mais bien souvent cela délocalise juste le problème. De nouvelles mini-décharges sauvages s’ouvrent », constate-t-il.

Une balade sur certains secteurs suffit de s’en convaincre. Sur le bas de la Madrague-Ville, à deux pas de la tour CMA-CGM et en bordure du programme de rénovation urbaine Euromed gisent des montagnes de pneus parmi des gravats, une vieille cuve à fioul, des restes d’un logement qui a été vidé ou encore des résidus de chantiers tels des carrelages cassés et quelques denrées périmées.

Intimidations

Ceux qui déversent sauvagement ces immondices sont bien organisés, ils en ont même fait leur commerce. « Des entreprises factures des entrepreneurs du bâtiment entre 350 et 500 euros pour débarrasser leur chantier des déchets. Puis, au lieu d’amener tout ça chez le recycleur, ils paient des petites mains, qui pour un billet se chargent de déposer ça là où il y a de la place. » En 2021, le parquet de Marseille a été saisi de 72 procédures pour de telles infractions. Et pour certaines, il s’agit d’entreprises avec pignons sur rue. « Il y a trois mois de ça, on est venu brûler mon snack. Six départs de feu ont été constatés », râle-t-il, avant une tirade toute marseillaise à l’encontre de ceux qui ont pu faire ça. « Enfin, ce n’est pas la première intimidation. »

Pour nettoyer ces points noirs, la métropole d’Aix-Marseille dépense chaque année 1,6 million d’euros, mais ne dispose pas de pouvoir de police et beaucoup de lieux où sont déversés les déchets appartiennent à d’autres collectivités ou à des privés. Fin décembre, la ville de Marseille votait la création d’une brigade de l’environnement, formée de policiers municipaux ayant reçu une formation spécifique, et prévoit d’installer des caméras nomades. Depuis le début de l’année 2022, celle-ci a transmis 15 dossiers au parquet.