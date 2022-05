De premier abord, il s’agit d’un bâtiment bien déshérité, bien délabré, dans une cité des quartiers Nord, comme il en existe malheureusement des dizaines à Marseille. Ici, un tag indiquant les horaires et la direction « du coffee » – comprenez le point de deal – là, quelques voitures désossées et des poubelles aux parois fondues, léchées par des flammes, débordent d’ordures.

Un environnement qui se dégradait depuis de longues années, mais dont l’essentiel des habitants s’accommodait, vivant aussi sur les bons souvenirs passés, « celui des barbecues conviviaux au pied de la barre et des roses dans le massif », se souvient Nassra. Ce fut le cas du moins jusqu’à ce week-end, et que les violences ne montent encore d’un cran, visant directement les locataires de cette cité baptisée Kalliste – la « très belle », en grec ancien.

« Ils sont venus aux fenêtres de l’appartement taper à la machette sur les volets puis ont mis le feu », raconte Nassra Abodou, locatrice avec sa mère de ce rez-de-chaussée du bâtiment G. Léchée par les flammes, la façade porte les stigmates des coups de machettes et de cet incendie criminel survenu dimanche matin. L’intérieur de l’appartement est dévasté, malgré l'intervention des pompiers et de la police. « On a juste pris nos papiers d’identité et on est partis se mettre à l’abri chez de la famille », poursuit la jeune femme. Dans la foulée de cette journée d’angoisse, des habitants, apeurés, ont sauté du troisième étage, rapporte des témoins. Sans trop de dommage corporel, fort heureusement.

Des habitants qui ne veulent pas revenir, d’autre armé pour se protéger

À en croire les habitants, il s’agit d’une bande de Nigérians qui sèment la terreur et jouent de la machette pour expulser les locataires et récupérer des appartements bons à squatter. Une soixantaine de personnes, selon Marsactu qui a révélé l’histoire, ont quitté les lieux ce dimanche. La mairie a ouvert de toute urgence dans la foulée un gymnase pour proposer une solution le premier soir. Ce mercredi, une trentaine de personnes, soit cinq familles, indique la préfecture, n’avaient pas encore « voulu réintégrer leur logement ». Ces locataires du bailleur social Marseille Habitats sont actuellement hébergés « temporairement en appart-hôtel ».

Mais tous n’ont pas cette possibilité. Cette barre d’immeuble, qui compte 129 logements et dont 42 sont squattés, a décompté la préfecture, comporte pour partie des appartements propriétés du bailleur social, tandis que d’autres appartiennent à des privés ou à leurs habitants. Antonio, qui a acheté ici en 1974, ressent « un profond sentiment d’injustice ». Lui a trouvé la parade, et ne la cache pas. « Avec moi, ils ne s’y risquent pas, parce que moi aussi je suis armé. S’il y en a un qui entre, il ressort les deux pieds en avant. »

« J’ai peur »

D’autres encore, ont trouvé des solutions d’eux-mêmes. Comme Toihir, partie avec ses trois enfants s’installer chez des voisins, au bâtiment I. « J’ai demandé à être relogée, et loin, si possible. Parce que j’ai peur », explique-t-elle. En fait, toutes les personnes croisées ici souhaiteraient s’en aller.

À écouter les habitants, les choses ont commencé à empirer sérieusement peu après la démolition du bâtiment H, en janvier 2021. « Ceux qui y squattaient des appartements en ont cherché des nouveaux. Alors, ils sont venus ici », résume, désabusée, Nassra entouré de ses deux amies Wendy et Fela. Au même moment, passe un jeune homme, deux larmes tatouées sous son œil gauche, claquette, casquette et vêtements de couleurs vives. « Vas-y, on bouge », lâchent les jeunes femmes en détournant les yeux.

La préfecture de police a annoncé qu’une enquête était en cours et a renforcé les effectifs policiers. À terme, « dès que les conditions techniques, opérationnelles et juridiques seront réunies » ce bâtiment sera détruit, a poursuivi la préfecture. En attendant, ses habitants vivent un calvaire.