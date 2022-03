La compagnie maritime Corsica Linea qui assure la liaison Corse-Marseille dans le cadre d’une délégation de service public a proposé de mettre à disposition un de ses ferries pour accueillir des réfugiés ukrainiens ayant fui leur pays face à l’offensive russe, rapporte BFMTV Marseille.

Amarré à quai, il pourrait loger et nourrir 1.700 personnes. Pour l’heure, le projet reste à l’étude. Sur les 10 millions d’Ukrainiens qui ont déjà quitté leur logement face à cause de la guerre, 4 millions se sont dirigés vers des pays voisins, et quelques centaines sont arrivées à Marseille.