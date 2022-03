Ce samedi, traverse des Pâquerettes (Marseille 13), Gérald Darmanin a présenté le site qui verra la construction d’un nouveau commissariat, rapporte La Provence. Ce terrain vague, proche du campus universitaire de Saint-Jérôme et du terminal du BHNS, a l'avantage d'être déjà bien desservi par les transports en commun. L'édification de ce commissariat, qui devrait ouvrir en 2024, était demandé de longue date par les élus et les riverains des 13e et 14e arrondissements.

1.700 m2 pour une centaine de policiers

Le Département et la Métropole ont cédé pour un euro symbolique ce terrain de 10.000 m2, d’une valeur de 8 millions d’euros. Les futurs locaux de 1.700 m2 bénéficieront de 9 millions d’euros financés par l’Etat, et d’un million d’euros par la Région. Une centaine de policiers pourront les investir d’ici 2024. L’actuel commissariat du Merlan, dans le 14e, restera ouvert et conservera ses effectifs.