Un homme a attaqué au couteau des policiers municipaux se trouvant sur le Vieux-Port de Marseille, ce samedi matin vers 9h, selon les informations de La Provence. Un des policiers a été blessé, les autres fonctionnaires ont effectué un tir de riposte, abattant l’agresseur.

« Un individu aurait fait irruption avec un couteau dans un local de la Police Municipale à côté de la Mairie Centrale sur le Vieux Port », a indiqué une source policière à France 3 Provence-Alpes-Côte-d'Azur, précisant que l’agresseur était « parvenu à blesser un collègue au poignet ».

« Plusieurs sommations »

Sur place, le maire de Marseille, Benoît Payan, a confirmé qu’un homme armé d’un couteau s’était approché des policiers, que l’un d’entre eux avait fait « plusieurs sommations », mais que l’individu était « revenu à plusieurs reprises », et qu’il avait finalement du ouvrir le feu. Le maire a salué le « geste courageux » de ce policier.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, en visite à Marseille ce samedi et également sur place, a exprimé son soutien aux policiers attaqués, et précisé qu’à sa connaissance, « à part le choc », le policier blessé « va bien ». Il a ajouté que l’agresseur était « Français », « pas connu des services de police », et n’avait « pas d’antécédents judiciaires ». Il n’y a, à la connaissance du ministre pas eu de « revendication ».