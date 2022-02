Un homme de 31 ans, connu des services de police, a été tué par balle vendredi soir dans une cité du nord de Marseille, a-t-on appris samedi auprès des marins-pompiers et de source policière. Vers 23h15, des détonations ont été entendues dans la rue dans le quartier du 15e arrondissement Notre-Dame Limite. A l’arrivée des policiers, un homme inconscient, grièvement blessé par balle, a été retrouvé à l’entrée d’une résidence. Il est décédé sur place malgré l’intervention des secours.

On ignore pour l’instant la raison pour laquelle cet homme était connu des services de police. En 2021, 15 personnes ont trouvé la mort dans des règlements de compte liés aux trafics de stupéfiants, selon un décompte de la préfecture de police de Marseille, contre 12 en 2020 et 10 en 2019. Et mercredi soir, dans un autre quartier du nord de la ville, un jeune homme de 18 ans avait été tué d’une rafale d’arme automatique tirée depuis une voiture qui a aussitôt pris la fuite. Un mineur de 17 ans qui l’accompagnait avait également été blessé à la jambe.