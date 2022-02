Fin de la grève des éboueurs à Marseille. Après deux semaines d’une troisième grève en quatre mois, la métropole et le syndicat FO semblent être parvenus à un accord. Si le temps de travail reste inchangé par rapport aux accords du 14 décembre dernier (6h20 par jour, dont 5 heures derrière la benne pour les rippeurs), il a été convenu d’une revalorisation de la grille indemnitaire « de nature à compenser l’inflation », a expliqué Yves Moraine, en charge des négociations. « Une revalorisation plancher de 40 euros mensuels », a précisé le conseiller métropolitain. Une harmonisation des salaires sur les différents territoires est également à l’ordre du jour. Chose nouvelle à Marseille, tout cela a été écrit, et non convenu oralement, comme il était d’usage.

Concrètement, ces revalorisations seront abordées en détail à partir du 1er mars prochain, dans le cadre des négociations trisannuelles obligatoires. Une « vraie avancée », a estimé FO. Il restait 17 grévistes hier (et 200 arrêts maladie) selon la métropole qui ne veut pas parler de victoire.

La collectivité estime qu’il faudra une semaine pour voir des rues sans amoncellement de poubelles. Par ailleurs, la préfecture n’a pour l’heure pas réagi à l’accord du 14 décembre qui prévoit une réduction du temps de travail de 15 % par rapport à l’obligation de l’application des 35 heures dans la fonction publique territoriale, source initiale du conflit.