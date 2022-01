Ils ne sont pas (encore) autour de la même table, mais commencent à abattre leurs cartes dans ce 3e round de conflit social entre la métropole et les 500 éboueurs de Marseille. « Nous avons affaire à une administration qui ne tient pas ses engagements », a accusé Patrice Ayache, secrétaire général adjoint du syndicat FO territorial, en ouverture, ce mardi, d’une conférence de presse annonçant une nouvelle grève des agents de la collecte des ordures ménagères.

Dans le viseur, une prime mensualisée de 1.000 euros par an et un aménagement des horaires motivé par la situation sanitaire qui dispense les agents de se changer et de se doucher aux dépôts, réduisant leur temps de présence d’un peu plus d’une heure.

« Ils [les agents] sont en furie »

« Quelle prime ! ? », s’étrangle Yves Moraine, conseiller métropolitain qui s’était chargé des négociations de fin décembre, lors de la seconde grève des éboueurs, après celle de septembre, portant sur la renégociation de leur temps de travail. Une nécessité imposée par la loi de transformation de la fonction publique, votée en 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2022. « FO, ça suffit ! », poursuit Yves Moraine qui indique s’en tenir à l’accord du 14 décembre…. conclu avec la CGT, l’UNSA, la FSU et la CFTC, mais sans le tout-puissant FO. Lors de ce second conflit FO avait rejoint la grève en cours de route, « espérant obtenir mieux », et en était sorti après les autres syndicats, le 20 décembre, annonçant un accord.

« Nous avons quelques décennies de syndicalisme derrière nous, et n’avons jamais vu ça », s’exaspère Patrick Rué, le secrétaire général de FO territorial. « Dorénavant, il n’y aura plus que des accords écrits, ce qui n’était absolument pas la tradition à Marseille », assure-t-il. Les agents de la collecte doivent se réunir en assemblée générale ce mardi soir à 19h30 au dépôt Rabatau (10e). « Ils [les agents] sont en furie », assure Patrick Rué, qui ne doute guère que la grève sera votée « à l’unanimité ».

« Réquisition sans délai »

Dans cette partie de poker menteur, difficile de savoir quels avait été la teneur de l’accord FO-Métropole du 20 décembre dernier, si tant est qu’il y en ait eu un. La métropole est-elle revenue dessus après avoir acheté la paix sociale pour Noël ? Les dirigeants de FO ont-ils annoncé cet agrément aux grévistes pensant l’obtenir plus tard et afin de ne pas perdre la partie face aux autres syndicats ? Seule certitude, lors d’une assemblée générale tenue le soir du 14 décembre, les agents grévistes, réunis au dépôt Rabatau étaient remontés malgré l’accord signé par les autres syndicats et n’envisageaient pas une reprise du travail sans hausse de salaire.

« La réquisition des agents sera demandée sans délai à la préfecture », promet Yves Moraine, qui jure par ailleurs de « faire contrôler tous les arrêts de travail », ceux-ci étant, c’est un secret de polichinelle, souvent utilisés par des grévistes qui ne veulent pas voir leur salaire trop durement amputé.