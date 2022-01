L’incendie d’un centre privé de recyclage de déchets situé à Saint-Chamas, dans les Bouches-du-Rhône, devrait être définitivement éteint dans quelques jours et la situation sanitaire est « pour l’heure stabilisée », a annoncé mercredi la préfecture dans un communiqué.

« L’achèvement des opérations de déconstruction du bâtiment, permettant de consacrer l’extinction définitive de l’incendie, a été décalé de quelques jours », a-t-elle indiqué.

Les opérations d’extinction définitive commencent ce jeudi

« Une large partie du bâtiment est néanmoins d’ores et déjà démolie et accessible et va être noyée », selon la même source, qui précise que « les opérations d’extinction définitive (opérations de noyage) » seront amorcées ce jeudi.

De nombreux riverains se sont dits incommodés par des dégagements de fumée depuis le début de l’incendie, qui s’est déclenché le 26 décembre. Au plus fort du feu, la pollution a atteint 800 microgrammes de particules fines par mètre cube d’air à certaines heures de la journée, des niveaux comparables à ceux que connaît Pékin lors des pics de pollution.

« Santé publique France signale une baisse du nombre de signalements émis par les habitants et une absence de retours significatifs de la part de la médecine de ville et des services d’urgences depuis le début de l’incendie », a noté la préfecture dans son communiqué.