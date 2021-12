Tranquillement, Toulon poursuit sa mue. Un ambitieux projet de requalification de près de quatre hectares et deux kilomètres de littoral de la préfecture du Var, chiffré à 150 millions d’euros a été dévoilé par la métropole. Des fonds essentiellement venus du privé, assure la collectivité locale. Le projet a été rendu possible par la cession d’un terrain militaire, jusque-là occupé par la Marine nationale, à la plus grosse ville du département (170.000 habitants). De quoi poursuivre son changement d’image et de troquer ses habits de « Toulon la discrète », pour ne pas écrire « ville moche », comme l'avait osé un reportage de RMC diffusé en novembre dernier, pour une image « plus sexy », note Corinne Vezzoni, architecte lauréate du projet en association avec d’autres agences.

« Redorer un peu le blason de la ville »

« Ce projet va transformer l’image de la ville en profondeur », poursuit l’architecte native d’Arles et résidente à Marseille. « Depuis 5-6 ans, Toulon a passé un cap. D’abord le cœur de ville rendu piéton, puis les halles, le théâtre et l’opéra. Une ville un peu endormie brusquement se transforme », constate-t-elle. Le jour de la présentation du projet, Hubert Falco, le maire de la ville et président de la métropole, le présentait comme capable de « faire rayonner Toulon » et d’affirmer son rôle de « ville phare du premier département touristique de France ».

Sur le papier, le dessin est séduisant. Les bâtiments commenceront à sortir de terre en janvier 2024, avec des premières livraisons attendues courant 2026. Un centre de thalassothermie, un hôtel de luxe, des bureaux, un palais des congrès et un espace dédié à la culture, installé dans l’ancien hangar aux hydravions, composeront cet espace en bord de mer. Un parc de 20.000 mètres carrés, arboré et comprenant des bassins, complète les ouvrages pour lesquelles les architectes visent « la plus haute des qualifications environnementales. Le centre thalassothermie permettra d’apporter de la fraîcheur en été, et un peu de chaleur en hiver aux bâtiments. Sans ça nous aurions dû installer des kilomètres de panneaux solaires sur les toits, autant de végétalisations en moins », détaille Corinne Vezzoni.

« Ça va redorer un peu le blason de la ville » espère Florence. « Bien que je trouve ça un peu trop bétonné. Enfin, ça fait moderne », juge cette native de Toulon aujourd’hui résidente de La Garde. Surtout, Florence constate que la ville s’est drôlement transformée ces dernières années. « Je suis partie de la région pendant vingt-cinq ans avant de revenir il y a trois ans, et je trouve qu’il y a quand même beaucoup de choses chouettes qui se sont faites ».

En garder sous la pédale pour l’après 2026

Chez les habitants du quartier Mourillon qui surplombe le lieu du futur projet, on se dit « globalement satisfait », explique François Bordes, le président du comité de quartier. « Cela va permettre de l’activité dans une zone à laquelle nous n’avions pas du tout accès », se réjouit-il. Lui s’inquiète d’un immeuble de bureaux de huit étages, qui va « boucher la vue d’autres immeubles ». « Mais ça va donner de l’attrait au quartier », résume-t-il.

En parallèle de ce projet, un restaurant avec vue panoramique verra le jour sur un îlot qui servait de dépôts de munition pour les sous-marins. A terme, d’autres éléments du littoral toulonnais seront revisités. Mais le maire, Hubert Falco, « veut en garder sous la pédale pour l’après 2026 », souffle-t-on.