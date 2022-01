Ils sont cuisiniers​, artistes, hommes politiques ou simplement citoyens engagés, et surtout, des Marseillais qui feront vivre et parler de la cité phocéenne, en cette nouvelle année. 20 Minutes a choisi de mettre en avant quatre personnalités qui, par leurs fonctions ou leurs projets, occuperont le devant de la scène médiatique en 2022.

Sabrina Roubache, les yeux et les oreilles de Macron

Elle n’est pas vraiment inconnue du grand public. Sur le papier, la productrice à l’origine de la série Marseille sur Netflix est une jeune conseillère régionale aux côtés de Renaud Muselier, son premier mandat électif. Mais les fins connaisseurs de la vie politique marseillaise savent que Sabrina Roubache, amie intime du couple présidentiel, est devenue les yeux et les oreilles d’Emmanuel Macron quand le président de la République veut prendre le pouls de cette ville de Marseille qu’il dit affectionner particulière. Sabrina Roubache a d’ailleurs largement contribué à la préparation des visites du président ces derniers mois, notamment pour annoncer son plan pour la deuxième ville de France. Une position stratégique dans la perspective de l’élection présidentielle, sachant que le président a d’ores et déjà annoncé un retour à Marseille pour le mois de février. Sabrina Roubache a d’ailleurs récemment pris la présidence du comité marseillais pour la réélection d’Emmanuel Macron.

Laetitia Visse, la femme du boucher

Une ouverture entre deux confinements, un livre sur les couilles et une place sur « La liste » aux côtés des plus grands. A l’image de sa ville, Laëtitia Visse a marqué la scène culinaire cette année. Avec Alexandre Mazzia, chef triplement étoilé en 2021, elle a offert le « Prix de la nouvelle destination gastronomique » à Marseille en se plaçant dans le top 200 des 1000 meilleurs restaurants au monde. Ses prises de paroles sur le harcèlement et les violences dans le monde de la cuisine ont été remarquées, comme son livre Les Couilles, 10 façons de les préparer, aux éditions de l’Epure. La jeune cheffe s’est fait une spécialité de la cuisine carnassière, avec une mention spéciale pour les abats, sans hésiter à les marier avec des produits de la mer. Et vous n’avez pas fini d’entendre parler de ses saucisses, choux farcis et boudins en 2022.

Jul remplit le Vélodrome

C’est nul doute un point culminant de sa carrière. Initialement prévu en 2020, reporté une première fois en 2021 en raison de la crise sanitaire, devrait finalement se produire au Vélodrome le 4 juin 2022. Le rappeur marseillais, qui vivra là son premier concert solo dans ce lieu mythique de Marseille, entrera dans le club très fermé des artistes capables de remplir le stade de la cité phocéenne. Une date que Jul attend avec impatience.

« Ouais, la vérité je me languis, mais d’une force, confiait-il à 20 Minutes dans une interview parue l’été dernier. Je me rappelle la première fois que je suis allé au Vélodrome, c’était pour Sopra qui m’avait invité. Quand je suis monté sur la scène… J’ai envie de revoir ça. Les vagues de flashs, ça fait plaisir. Mon show dure deux heures et quelques. Je ne sais pas si je vais tenir les deux heures tellement je vais tout donner. C’est comme si je jouais en finale de la Ligue des champions, je vais arracher la pelouse. » Quelques semaines après l’Ovni, dont le dernier album Indépendance tutoie les sommets des ventes, Soprano, autre artiste emblématique du rap marseillais, sera de retour au stade Vélodrome, pour deux concerts les 18 et 19 juin.

Éric Akopian, Monsieur propre de Marseille

Avec son association Clean My Calanques, voilà quatre ans qu’Éric Akopian et son association arpentent et nettoient les plus beaux lieux de Marseille. Lors des intempéries de septembre, où des tonnes de déchets, laissés dans les rues par la grève des agents, avaient fini à la mer, Éric Akopian avait mobilisé en moins de 24 heures plus de 500 Marseillais, invités à contenir le sinistre. Le jeune trentenaire devrait encore faire parler de lui en 2022, et pas seulement en qualité de « Monsieur propre », tant ses talents sont nombreux.

En décembre dernier, il avait pris part à la réjouissante élection de Miss Cagole en proposant aux candidat.e.s un quizz écolo. Pour faire monter l’ambiance, il avait chauffé la salle avec une reprise a capella de Lose Yourself d’Eminem et de Cleaner Organisé, clip tourné au Vélodrome et détournement du hit de Jul et des rappeurs marseillais Bande organisée. Il prépare actuellement l’organisation d’un festival de musique à Marseille, avec l’objectif « zéro déchet ». Ce serait alors le premier à parvenir à organiser un tel événement sans occasionner une montagne de détritus.