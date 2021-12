Jean Castex est venu à Marseille avec de l’argent. Un programme de modernisation de 368 millions d’euros pour l’AP-HM, les hôpitaux de Marseille, dont près des deux tiers seront financés par l’Etat, a été officiellement acté lundi en présence du Premier ministre, en visite dans la deuxième ville de France.

Quelque « 168 millions étaient déjà annoncés » dans le cadre du Comité interministériel de performance et de modernisation de l’offre de soins (Copermo), « ils seront confirmés », a indiqué Jean Castex lors d’une visite à l’hôpital de La Timone, au cours de laquelle une convention de financement avec les élus locaux a été signée. Cet engagement de l’Etat, annoncé dès janvier 2020, avait été rappelé par Emmanuel Macron lors de sa venue à Marseille en septembre.

Aider à financer l’opération Hôpital Nord

Lors de sa visite, le président avait annoncé le déblocage de « 50 millions d’euros supplémentaires », notamment pour le pôle mère-enfant de la Timone ainsi que pour une Maison des femmes, comme l’a rappelé le Premier ministre lundi. A cela « nous apporterons 20 millions d’euros supplémentaires pour compléter le financement de l’opération Hôpital Nord », a indiqué Jean Castex, portant ainsi l’investissement total de l’Etat à 238 millions d’euros pour l’hôpital public à Marseille.

« C’est un grand soulagement de signer (ce) protocole d’accord (…) dont la concrétisation était attendue depuis si longtemps », a souligné de son côté Martine Vassal, la présidente LR du département des Bouches-du-Rhône et de Métropole Aix-Marseille-Provence. « Les deux institutions ont maintenu leurs engagements pour accompagner cette démarche de modernisation de l’AP-HM à hauteur de 74 millions d’euros (57 millions du département et 17 millions de la métropole), ce qui représente un investissement sans précédent à l’échelle de notre territoire », a-t-elle précisé dans un communiqué au nom des deux institutions.

« Un patrimoine immobilier vieillissant »

La participation de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur est, elle, de 31 millions d’euros au total, dans le cadre du Copermo, a-t-on précisé dans l’entourage du président LR de la région, Renaud Muselier.

La validation du projet de rénovation des hôpitaux marseillais et de son financement « confirme la place centrale de l’AP-HM dans le système hospitalier français », s’est réjouie de son côté la ville de Marseille, qui participera à ce projet de rénovation pour un montant de 25 millions d’euros. « Ce grand projet de santé publique » permet de répondre à « l’impératif de modernisation d’un patrimoine immobilier vieillissant et non conforme aux standards actuels », a souligné la municipalité, dirigée par une coalition de gauche derrière le socialiste Benoît Payan.