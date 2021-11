Elles ne devaient durer qu’un temps et étaient gratuites. Elles seront finalement pérennisées, et deviennent payantes​. Dans un rapport soumis ce mercredi au vote du conseil municipal, la mairie de Marseille entend instaurer une redevance pour les restaurateurs et cafetiers qui souhaiteraient conserver leurs terrasses éphémères, installées actuellement sur les places de parking de la cité phocéenne.

Les restaurateurs et cafetiers qui ont fait le choix de pérenniser leur terrasse devront s’acquitter d’une somme allant de 1.800 à 2.000 euros par an. « Environ 10 % d’entre eux ont souhaité pérenniser ce dispositif », indique à 20 Minutes Roland Cazzola, conseiller délégué à l’espace public.