Après l’Ardèche, le Gard et la Lozère, Météo-France a placé ce samedi matin le Var en vigilance orange pour pluie et inondation, portant à quatre le nombre des départements du sud-est concernés par ce double épisode, à la fois cévenol et méditerranéen. Alors que la pluie est tombée en abondance hier dans les Cévennes, l’alerte a été maintenue en raison de « la durée des pluies soutenues ainsi que leur intensité ponctuelle », nécessitant, « une vigilance toute particulière ».

Les pompiers du Gard ont cependant indiqué n’avoir eu aucune intervention liée aux intempéries dans la nuit, alors qu'« il est tombé fréquemment 100 à 120 mm de pluie depuis le début de l’épisode, ponctuellement 180 à 200 mm sur le Mont Aigoual et à Viala » en Lozère selon Météo France. Ainsi, même si les pluies faiblissent, « les précipitations cumulées depuis le début de l’épisode et jusqu’en milieu de nuit de samedi à dimanche seront de l’ordre de 200 à 250 mm sur le relief, ponctuellement 300 à 350 mm ».

Des orages dans le Var toute la journée et cette nuit

Selon le SDIS 30, le phénomène commence tout de même « à s’évacuer vers la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Var »… où sévit déjà une autre perturbation. « Les averses venant de la mer deviennent plus nombreuses et se renforcent en matinée », a annoncé Météo-France dans son bulletin de 06h00, et elles deviendront « fortes et orageuses en journée sur les îles et sur le littoral ».

« Jusque dans la nuit de samedi à dimanche, des orages forts peuvent donc toucher le littoral avec des cumuls de l’ordre de 80 mm en 3 heures. Entre samedi 09h00 et dimanche 09h00 il y est attendu 120 voire localement 150 mm », précise le service météorologique.