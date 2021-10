« Depuis que je suis recteur, je ne compte plus les minutes de silence dans ce jardin », regrette Bernard Beigner, arrivé en 2014 à la tête de l’académie d’Aix-Marseille. Ce lundi matin, il vient d’inaugurer la salle Samuel Paty, pièce qui donne sur ce jardin. Charlie, le 13-Novembre, assassinat de Samuel Paty… Autant d’événements sanglants où « la barbarie » a surgi, éprouvant les « principes de l' Education nationale qui est le règne de l’humanité et de la civilisation », a énoncé le recteur dans son discours.

Quarante-huit fiches pratiques réalisées par 26 auteurs

Mais l’inauguration d’une salle à la mémoire de l’enseignant d’histoire-géographie, décapité le 16 octobre 2020, n’était pas la seule actualité de cette matinée. Des enseignants venaient y présenter un manuel pratique collectif, « hommage à Samuel Paty », à destination des professeurs, « pour enseigner par le respect et la liberté d’expression », a expliqué Rodrigue Coutouly, coordinateur éditorial de ce livre, intitulé Vivre libres !, aux éditions Hors Pistes, basées à Aix-en-Provence. Composé de 48 fiches pratiques réalisées par 26 auteurs, pour l’essentiel des enseignants de l’académie d’Aix-Marseille, ce manuel « vient de l’expérience du terrain, dans cette académie si diverse », a salué le Bernard Beigner. Le département en a déjà commandé 1.500 exemplaires pour ses 190 collèges. D’autres académies et une centaine de communes se sont déjà montrées intéressées et le livre sera également accessible aux particuliers.

Le but de ce manuel est de donner des clés et des éléments de réflexion aux enseignants afin d’aborder en classe des sujets tels que « peut-on représenter le divin ? » « distinguer croyances et connaissances », « réagir face à l’homophobie » ou encore « communiquer après un attentat ». Des sujets sur lesquels les professeurs sont peu formés, bien qu’un groupe de travail composé d’enseignants ait été créé dernièrement et se réunira à Paris prochainement.

« On peut parler de tout, mais pas n’importe comment »

Pour accompagner cette cérémonie, huit élèves, venus à parts égales de l’enseignement public, et privé religieux (catholique, juif et musulman), ont lu divers textes. « La démarche de ce livre est d’abord de faire grandir l’élève », a souligné Éric Rusterholtz, le référent laïcité de l’académie. Avec la certitude qu'« on peut parler de tout, mais pas n’importe comment » et qu’il faut pour cela des guides. Ce livre en est un. Pour qu’il y ait réellement « un avant et un après Samuel Paty », comme l’appelait de ses vœux Bernard Baigner, le recteur de l’académie. Il ne croyait pas si bien dire, une poignée d'heures plus tard, on apprenait que deux enseignants marseillais avaient reçu par courrier des menaces de mort, accompagnées d'une photo de l'enseignant assassiné.