Concrètement, cela donne l’association La Petite Lili et le projet Le République. « Il s’agit de proposer des repas à un euro à des gens dans le besoin, envoyés par des associations caritatives et structures sociales, explique Sébastien Richard, qui a été étoilé Michelin à La Table de Sébastien (Istres). Ils s’installeront à table et bénéficieront des mêmes prestations que les clients prenant le menu à 25 ou 30 euros. Il s’agit de pouvoir redonner de la dignité et de promouvoir de la mixité sociale dans un même espace public. Marseille est une ville qui le permet, ainsi que le lieu que nous avons choisi. »

Des menus à 25 ou 30 euros proposés à 1 euro. Début 2022, un restaurant solidaire Le République porté par le chef cuisiner Sébastien Richard et Sylvain Martin, un des membres fondateurs du Collectif solidaire , doit lever le rideau place Sadi-Carnot, à Marseille dans le 2e arrondissement. Tous deux ont œuvré de concert, cuisinant et distribuant des repas aux plus démunis pendant le premier confinement. Ils ont décidé de ne pas en rester là.

