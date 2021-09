« Je ne sais pas, moi j’habite à Marseille », renseigne un homme devant l’école de la Cité de la Savine, dans le 15e arrondissement de la ville. Myriam, elle sait. Elle habite le bâtiment E de la résidence de la Couronne dans la Savine, « construit il y a quatre ans », indique-t-elle. Ce même bâtiment où Chamis, décrite comme « une dame âgée à la santé fragile, souffrant de diabète », est décédée le 15 juillet dernier d’une infection de légionnellose, une bactérie pouvant se développer l’eau.

« On nous a distribué des pommeaux de douche et des affichettes ont été placardées dans les halls ». Celle datée du 16 août énonce : « Suite à la chloration de l’eau chaude sanitaire, les analyses de votre réseau révèlent un taux de légionelles conforme pour 6 points de puisage sur 7, attestant de l’efficacité du traitement ».

La douche froide contre la bactérie

Pour autant, ces annonces ne sont pas de nature à rassurer les habitants qui éprouvent une méfiance prononcée pour leur eau. Comme Myriam, Hakim ne boit « plus que de l’eau minérale depuis juillet, et il faut descendre en bus pour trouver un commerce », explique-t-il. Pour d’autres cette méfiance ne date pas d’hier. Linda ne boit plus que l’eau minérale depuis 10 ans. Coco, une jeune mère qui a grandi dans ce grand ensemble niché sur une colline, n’a toujours bu que ça ; ses parents n’ont jamais eu confiance.

« On vit dans l’angoisse », poursuit Saloma qui ne se douche plus qu’à l’eau froide, la légionellose se développant à partir de 25 degrés. Avec une dizaine d’autres résidents du bâtiment, ils envisagent une action en justice contre Logeam, le bailleur social. « Nous avons contacté maître Slimani, qui s’occupe aussi d’Air-Bel – une autre Cité qui également connue un décés dû à la légionellose en 2017 », renseigne Rachida Tier, présidente de l’association Alliance Savinoise. Et pour nourrir le dossier, les résidents entendent produire des analyses urinaires pour mesurer leur taux de légionelle. « Mais le bailleur est à l’écoute, estime Rachida. Un petit-déjeuner d’information auprès des habitants qui sont inquiets et connaissent mal cette maladie est prévu avec des responsables de Logeam dans les prochains jours. »

Un taux 750 fois supérieur à la norme

Informé le 8 juillet par l’ARS d’un cas de légionellose, elle-même avertie par un médecin de cette « maladie à déclaration obligatoire », précise l’autorité de santé, le bailleur a commandé des prélèvements. « Sur certains points, lors des premières analyses réalisées les 12 et 13 juillet (c’est-à-dire avant le démarrage de la chloration) un taux de 750.000 UFC/L a été relevé », rembobine le bailleur. Un taux très élevé en regard du niveau « conforme » qui doit se situer en dessous de 1.000 UFC/L. Le réseau d’eau a été chloré le 28 juillet stoppant « le processus de prolifération des bactéries », indique Logirem qui poursuit actuellement « le travail nécessaire » et les analyses de contrôle.