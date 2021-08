Un test positif alors que le président de la République passe trois jours à Marseille en fin de semaine. Le président de la région Provence Alpes Côte d'Azur,Renaud Muselier, annonce sur Twitter ce lundi midi avoir été testé positif au Covid-19. « Confronté à un état grippal et vacciné avec deux doses, j’ai été dépisté positif au Covid-19 aujourd’hui. Je me suis donc mis immédiatement à l’isolement, et dois annuler ma participation à tout événement public jusqu’à l’obtention d’un test négatif », écrit-il.

Ce qui implique l’annulation de la présentation de son plan de rénovation pour les lycées de la région prévue ce mardi, et qui compromet très fortement sa participation à la visite d’Emmanuel Macron, à partir de mercredi, à Marseille. Le chef de l’Etat doit y présenter un grand plan pour la deuxième ville de France.