Les pompiers toujours mobilisés dans le Sud-Est. Alors que le violent feu qui a démarré il y a une semaine sur la Côte-d’Azur, dévastant 7.000 hectares, a pu être maîtrisé ce lundi, les soldats du feu font face à un nouveau départ d’incendie, cette fois au nord-est d’Aix-en-Provence.

Le feu a démarré ce lundi en fin d’après-midi près de Jouques (Bouches-du-Rhône). « Environ deux hectares ont été parcourus pour l’instant, a expliqué un porte-parole des pompiers des Bouches-du-Rhône. Le feu de forêt, débuté à 17h15, est toujours en évolution. »

🔴[#FeuDeForêt]

Plus de 140 #Pompiers13 et plus de 20 🚒interviennent actuellement sur la commune de #Jouques pour un départ de feu 🔥. Les #Canadairs et #dash de la @SecCivileFrance sont sur place.

⚠️Évitez le secteur

⚠️Ne gênez pas les secours pic.twitter.com/VHHtCyJH7b