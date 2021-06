PIETONNISATION Une nouvelle édition de « La voie est libre », qui prévoit la piétonnisation de la Corniche et de l’Estaque, est prévue ce dimanche à Marseille

Une première édition de La voie est libre s'est déroulée à Marseille le 23 mai — NICOLAS TUCAT / AFP

La première édition le 23 mai dernier avait déjà rencontré un fort succès. Ce dimanche, la ville de Marseille va piétonniser pour la seconde fois en quelques semaines une partie de son littoral​, à travers l’opération « La voie est libre ».

La circulation sera totalement interdite de 10 h à 20 heures entre la plage des Catalans et le parc Talabot, et dans le quartier de l’Estaque, le long de la mer. Comme lors de la première édition, huit foodtrucks prendront place tout au long du parcours. Des animations sportives et culturelles sont également prévues.