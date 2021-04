La Villa Valmer — M.P

L’affaire avait scandalisé le maire de Marseille , qui avait fait le déplacement. Le 13 avril, le promoteur en charge de transformer en hôtel la Villa Valmer, une bâtisse de style Renaissance située sur les hauteurs de la corniche avec vue plongeante sur la Méditerranée, avait illégalement détruit une partie de ce site historique remarquable.

En réponse, selon un communiqué de presse de la mairie, le maire de Marseille a pris un « arrêté interruptif de travaux sans limitation de délai, compte tenu la violation avérée des règles du droit de l’urbanisme. »

Mise en demeure du promoteur

« Elle a ainsi mis en demeure la société de travaux de cesser immédiatement et sans limitation de délai toute activité à l’exception des mesures strictement nécessaires à la sécurité des personnes et des biens », écrit la ville dans ce même communiqué.

Le projet avait été conclu par le précédent maire Jean-Claude Gaudin. Ce dernier avait accordé un bail emphytéotique d’une soixantaine d’années et d’un permis de construire purgé de tout recours pour bâtir un hôtel de luxe de 39 chambres avec piscine, brasserie et spa et la privatisation d’une partie de son écrin de verdure.

Arrivée au pouvoir, la nouvelle majorité avait renégocié avec le promoteur. Dans le nouvel accord, une partie des bâtiments qui devaient accueillir des chambres devra être transformée sur 200 m2 en résidences d’artiste, et le parc échappe à sa privatisation partielle.