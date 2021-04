Benoît Payan est maire de Marseille depuis décembre 2020 — Alain Robert / Sipa

Le vote du premier budget élaboré par la nouvelle municipalité de gauche à la tête de la ville de Marseille a donné lieu à un débat houleux vendredi, lors d’un conseil municipal organisé en visioconférence, lutte contre le Covid-19 oblige.

Refusant de procéder à « une cure d’austérité », le maire de Marseille, Benoît Payan, à la tête de la majorité du Printemps Marseillais, large alliance de gauche, a défendu un budget principal de 1,5 milliard d’euros bâti sans augmentations d’impôts.

« Chiffres farfelus » versus « one man show »

Refusant « les leçons » et « les chiffres farfelus » de l’opposition, qui « confond additions et soustractions », Benoît Payan a accusé l’ancienne majorité LR d’avoir « voté dix augmentations d’impôts en vingt-cinq ans » : « Nous avons voulu en finir avec ce laisser-aller budgétaire légendaire, (…) la somme des intérêts particuliers ne fait plus l’intérêt général », a-t-il insisté, en soulignant une hausse de 25 millions d’euros du budget d’investissements de la ville par rapport à 2020, malgré la situation financière « catastrophique » de la ville.

Pierre Robin, au nom de l’opposition LR, a lui dénoncé « le one man show » du maire de Marseille, « à grands coups de caricatures et de mensonges ». L’accusant d’avoir endossé « la cape de super-menteur », l’élu marseillais a estimé que ce budget était en fait « un budget d’enterrement des promesses électorales du Printemps Marseillais », craignant que les hausses d’impôts soient seulement repoussées « en 2022, après les élections ».