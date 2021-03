Le maire de Marseille, Benoit Payan. (archives) — Alain ROBERT/SIPA

Le maire de Marseille, Benoît Payan, a présenté vendredi les grandes orientations du budget 2021 de la deuxième ville de France, contraint par une situation financière catastrophique, mais qu’il veut « volontariste » et « sans augmentation d’impôts ». L’édile s’est exprimé sur les réseaux sociaux de la ville, en préambule du vote le 2 avril du premier budget de la nouvelle majorité de gauche, issue de la coalition du « Printemps marseillais », qui a repris les rênes de la ville l’été dernier après vingt-cinq ans de gestion de la droite.

Benoît Payan avait dénoncé en février l’héritage financier « catastrophique » de ses prédécesseurs à l’occasion de la remise d’un audit soulignant la capacité d’investissement très limité de la ville, plombée par une dette chiffrée fin 2020 à 1,54 milliard d’euros. « Après des mois de travail pour réaliser des économies, nous avons décidé avec la majorité municipale de ne pas augmenter les impôts en 2021 », a annoncé vendredi l’élu, expliquant que les Marseillais avaient « déjà suffisamment payé les frais de la pandémie ».

Des négociations avec les banques

Et si « les caisses sont vides », nous ne devons pas « nous résigner et baisser les bras », a-t-il lancé, défendant le principe « d’un budget volontariste » qui « pose les premières pierres » des « priorités » de la nouvelle majorité. Pour « oxygéner les finances de la ville », l’édile explique avoir commencé par négocier avec les banques « une baisse des remboursements de la dette de 20 millions d’euros pour 2021 et de 63 millions pour les quatre prochaines années ».

Le maire de Marseille, qui a fait de la rénovation des écoles dégradées l’une de ses priorités, indique travailler « désormais avec l’Etat sur un plan de réhabilitation de toutes les écoles qui ne sont pas en état ». Parmi les autres investissements dégagés, l’élu socialiste pointe un renforcement des moyens des marins-pompiers de Marseille, en première ligne dans la lutte contre le Covid-19, ceux de la police municipale, ainsi qu’un doublement du budget de l’aide aux acteurs de la solidarité.

L’engagement environnemental de la majorité, à laquelle participent plusieurs élus écologistes, se traduira notamment par la réorientation de plusieurs millions d’euros pour favoriser « le retour de la nature en ville » et la préservation du littoral. La nouvelle majorité entend aussi allouer 1,5 million d’euros à des budgets participatifs discutés avec les citoyens dans les mairies de secteur.