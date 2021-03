L'enseigne d'un magasin Carrefour. (illustration) — MATHIEU PATTIER/SIPA

Des salariés, qui bloquaient depuis quatre jours les accès du plus grand hypermarché Carrefour de Marseille, ont décidé vendredi de cesser le blocage mais poursuivent leur grève, a-t-on appris auprès de la CGT et de la CFDT. Cette décision a été prise en Assemblée générale vendredi matin, a précisé Emmanuel Lopez, délégué CGT, confirmant une information du site Marsactu. Situé sur les hauteurs de la deuxième ville de France, dans la cité paupérisée de Saint-Antoine, le magasin Grand Littoral était occupé depuis mardi par des salariés qui empêchaient l’entrée des clients et des livraisons à l’aide de chariots.

Ce mouvement, rare, a été déclenché par le refus de la direction de transformer en contrat à durée indéterminée (CDI) neuf des 11 contrats de professionnalisation. Une décision qui a d’autant plus choqué les grévistes que le groupe de distribution a annoncé en février une hausse de 7,8 % de ses ventes, à 78,6 milliards d’euros, malgré l’épidémie de Covid-19. Selon Smaïl Ait-Atmane, délégué syndical CFDT, les négociations ont déjà « avancé » avec la direction : « On a obtenu deux CDI et deux prolongations de CDD en plus sur les neuf salariés en question », a-t-il précisé, en soulignant également des progrès sur les tickets-restaurants, des investissements supplémentaires pour du matériel de manutention et la présence désormais acquise de représentants des salariés dans les commissions décidant de l’avancement du personnel.

Selon les chiffres fournis par les syndicats, les effectifs de l’hypermarché Grand Littoral ont été réduits de 546 fin 2019 à 442 employés actuellement, sur fond d’une amplification de la politique de réduction des coûts chez le distributeur. Carrefour avait déploré mercredi un blocage « qui impacte son activité et ses clients », affirmant que 24 collaborateurs en alternance ont rejoint le magasin depuis février. Malgré le déblocage du magasin, six salariés du magasin sont toujours convoqués devant la justice lundi à Marseille à 14 heures, pour leur rôle dans le mouvement.