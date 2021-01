Un des chiens sauvés par la police nationale — DDSP 13

Ce mercredi, un homme a été arrêté à Marseille et placé en garde à vue pour des soupçons de maltraitance animale envers six chiens dont il était le propriétaire, a appris 20 Minutes de source policière. Les policiers de la division Nord en charge de l’enquête, aidée de leurs confrères de la division sud, sont intervenus dans la matinée dans un squat du 12e arrondissement de la deuxième ville de France pour interpeller l’individu.

Les six chiens souffraient de « délaissement » et étaient « mal soignés », selon cette même source. « Ils étaient enfermés et ne pouvaient pas se promener ». Les chiens ont été récupérés par la brigade canine de la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône et confié à la SPA pour adoption.