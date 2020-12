FAITS DIVERS L'agent souffre de graves blessures à la jambe et au dos. Son pronostic vital n’est pas engagé

Un patrouille de police circule à vélo, ici à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Un drame a été évité de peu, lundi en fin d’après-midi à Marseille. Il était environ 17h30 lorsqu’un automobiliste a renversé un policier municipal en VTT, rapportent plusieurs médias locaux, confirmant une information de France Soir. Le conducteur souhaitait alors échapper à un contrôle et a foncé sur une patrouille.

L’agent a été traîné avec son deux-roues sur plusieurs mètres avant d’être coincé en étau par un autre véhicule qui a percuté celui du fuyard. Il a pu être pris en charge par les marins pompiers de Marseille et conduit à l’hôpital de la Timone. Agé de trente ans, il est choqué et souffre de graves blessures à la jambe et au dos, son pronostic vital n’étant pas engagé.

Quant au chauffard, déjà connu des services de police, il a été interpellé. Le trentenaire roulait sans permis et assurance.