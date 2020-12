Des piétons devant une montagne de déchets dans les rues de Marseille le 23 décembre 2020, alors que les éboueurs sont en grève. (Photo by Christophe SIMON / AFP) — AFP

Depuis le 17 décembre, ils s’accumulent dans les rues des 2e, 15e et 16e arrondissements de Marseille. Les éboueurs de la société Derichebourg sont en grève et ne ramassent plus aucun déchet. Ils réclament les départs d’un directeur et de son adjoint, qu’ils accusent de harcèlement, rappelle France 3. La métropole souhaite que les rues de ces trois arrondissements soient déclarées insalubres par la préfecture, pour pouvoir évacuer les immondices.

Dans cette attente, trois camions d’une société concurrente ont été mandatés vendredi pour tenter de nettoyer, mais les grévistes les en ont empêchés. Les habitants d’une résidence du 15e arrondissement ont procédé eux-mêmes au nettoyage, plaçant leurs déchets dans une benne acheminée par une société privée. Des immondices ont également été incendiés la semaine dernière dans le 2e arrondissement, rapporte La Provence.